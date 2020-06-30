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Новосибирский завод заявил о возможной остановке работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПАО «Тяжстанкогидропресс»

Руководство новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» заявило, что осенью может остановить деятельность из-за отсутствия заказов, сообщает пресс-центр мэрии.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производит термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы. На предприятии трудится 430 человек.

Одним из заказчиков завода стал ЦЕРН (CERN) – Европейская организация по ядерным исследованиям, которая заказала детали для адронного коллайдера. Этот заказ перешел от другого завода, который не смог его выполнить.

По словам собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина, производственные мощности завода позволяют выполнять крупные заказы для госкорпораций, но они не проявляют интереса к новосибирскому заводу.

«МВ госкорпорации мы не поставили ни одной машины, хотя завод в советское время укомплектовал все эти предприятия, они все работали и продолжают работать на нашем оборудовании. Однако, сейчас стали заменять его импортным. Мы не просим денег, мы просим заказы. Будут заказы – мы сохраним производство, сохраним компетенцию. У нас есть уникальное оборудование, мощности, которых за Уралом больше ни у кого нет», – сообщил Степакин.

У завода два крупных заказа, выполнение которых движется к завершению. Руководство не исключает, что с октября предприятие будет вынуждено приостановить работу из-за отсутствия заказов.

«Мы постараемся помочь предприятию, будем лоббировать производство. На территории Новосибирска и области планируется реализация крупных проектов с использованием больших объемов металлоконструкций, в частности – создание установки "СКИФ". Речь идет о тоннах металла, мощных магнитах, и их обработка должна быть очень точная. Комплектующие могут быть изготовлены на этом заводе. Мы заинтересованы в том, чтобы весь цикл производства был размещен в городе: это экономия и времени, и транспортных расходов», – сказал мэр Анатолий Локоть.

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