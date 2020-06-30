Менеджер Хабиба озвучил его гонорар за выступление

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов получает 300 тысяч долларов в день за коммерческое выступление, сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз в Twitter.
Абдель-Азиз прокомментировал данные Forbes, по которым Нурмагомедов получает примерно 78 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей) за выступление.
«Это немного неверно, его публичное выступление стоит минимум 300 тысяч (долларов) в день», — написал менеджер.
Хабиб возглавил рейтинг Forbes «40 до 40», который учитывает доходы и популярность известных личностей. По данным издания, боец за год заработал 16,5 миллиона долларов.
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