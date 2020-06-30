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Омский избирком объяснил проведение голосования в подъезде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Активисты штаба Навального в Омске разместили видео в соцсетях, на кадрах которого видно, что члены УИК находятся в подъезде жилого дома. Руководитель Избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко во вторник в ходе пресс-конференции объяснил, почему сложилась такая ситуация.

По его словам, члены участковой избирательной комиссии работали на придомовой территории, когда начался дождь, сопровождающийся порывистым ветром. Комиссии предложили переждать непогоду в подъезде общежития и подождать, пока за ними приедет машина.

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«Они там (в подъезде) поставили столы. Люди идут, видят, спрашивают: "Можно проголосовать?"... А активисты штаба Навального сняли видео, как в городе Омске в подъездах домов образуются избирательные участки», — рассказал Алексей Нестеренко.

Нарушений избирательного порядка, по его словам, не было. Председатель регионального Избиркома отметил, что на горячую линию поступают звонки от жителей области с вопросами о выездном голосовании.

«Люди не понимают что это такое. Они видят палатки, возмущаются: "Это что? Мы теперь так голосуем?" Видимо нам большой "кол", что мы не объяснили людям как следует», — резюмировал Нестеренко.

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