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Microsoft выпустила антивирус для Linux

Источник:
CNews
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Фото: Ricardo Ricote Rodríguez / Attribution License

Корпорация Microsoft выпустила публичную версию своего решения в сфере безопасности Defender Advanced Threat Protection (ATP) для операционных систем на базе ядра Linux.

Defender ATP включает антивирус, механизм выявления сетевых вторжений, систему защиты от эксплуатации уязвимостей, средства расширенной изоляции, дополнительные средства управления приложениями и систему выявления потенциально вредоносной активности, сообщает CNews со ссылкой на Microsoft

Решение может использоваться для выявления уже совершенных атак на корпоративные сети и оказания помощи системным администраторам в принятии ответных мер. То есть он, в том числе, помогает ликвидировать последствия тогда, когда все другие уровни защиты сети хакерами были преодолены.

Первый релиз для Linux поддерживает интерфейс командной строки, с помощью которого выполняется, в частности настройка механизма управления угрозами и запуск сканирования системы на предмет вредоносного ПО.

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На сегодняшний день Defender ATP для Linux поддерживает следующие серверные дистрибутивы Linux: RHEL 7.2+, Ubuntu 16 LTS и более новые, SLES 12+, Debian 9+, а также Oracle Linux 7.2.

Платформа Microsoft Defender эволюционировала из антивируса «Защитник Windows» (Windows Defender). Ранее она называлась Windows Defender ATP и была доступна исключительно пользователям операционной системы Windows 10.

Портирование Defender ATP на Linux – это часть плана корпорации по изменению ситуации на мировом рынке киберзащиты. Для его осуществления необходимо «оставить в прошлом модель обнаружения и реагирования с использованием разрозненных решений безопасности и перейти к проактивной защите».

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