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Ученые впервые за 50 лет исследуют красноярское озеро Кутарамакан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Объединенная дирекция заповедников Таймыра

Ученые впервые за полсотни лет исследуют озеро Кутарамакан в Красноярском крае, сообщает Объединённая дирекция заповедников Таймыра.

В задачи специалистов входит составление ландшафтных карт, списков флоры и фауны района озера Кутарамакан. Подобных экспедиций в этом районе заповедника «Путоранский» не было с 70 годов прошлого века.

«Помимо основных задач, мы попробуем ещё провести мониторинг территории, опираясь на данные наших предшественников Основная трудность – определить точно местность, которую они обследовали», — сказала кандидат биологических наук Елена Поспелова.

В тот период не было, во-первых, современных данных по геолокации, а во-вторых, такую точность не преследовали. Обычно ученые записывали номер квадрата карты и какие-либо дополнительные признаки – берег реки или что-либо подобное. 

Сотрудники надеются, что если им удастся локализовать место исследований 70-х годов, то получатся весьма интересные результаты для анализа, сравнения состояния природных комплексов тогда и сейчас, то есть для проведения длительного мониторинга.

Ранняя весна на Таймыре добавила трудностей участникам экспедиции. Обычно в прошлые годы старт назначался на это время, чтобы застать пробуждение природы, зафиксировать начало цветения, другие процессы. Ранняя весна внесла свои коррективы и некоторые процессы уже завершились. Но такова данность, будет просто несколько сложнее экстраполировать полученные данные, о которых Елена и Игорь Поспеловы расскажут в конце августа.

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