Избиратели Новосибирска показали традиционно низкую явку

Жители сельских районов активно голосуют по внесению поправок в Конституцию РФ, а город Новосибирск не «дотянул» по явке и до 10%, сообщила председатель областного Избиркома Ольга Благо в ходе пресс-конференции во вторник.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию началось с 25 июня. За четыре дня 465 тысяч жителей Новосибирской области отдали свои голоса. Это 21,6% от общего числа избирателей. Но активно голосуют только жители сельских районов.

«У нас есть районы, где проголосовало более половины всех избирателей. Новосибирск отличается длинной "раскачкой". На 28 июня по Новосибирску явка около 10%, но уже вчера активность повышалась», — сообщила Благо.

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На мобильных избирательных участках проголосовало около 20%. Доля голосования вне помещения заняла порядка 15-20% в разных населенных пунктах.

Председатель Избиркома также сообщила о поступающих звонках на горячую линию и о жалобах избирателей. Часто жители области звонят с просьбой разъяснить им порядок голосования, в том числе, и на придомовых территориях.

«Избирком отрабатывает любую информацию. Но непосредственно в избирательную комиссию никаких официальных жалоб не поступало. Мы работаем по информации», — резюмировала Благо.