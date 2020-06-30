Кафе и рестораны попросили Травникова разрешить им работать

Сотрудники кафе и ресторанов попросили в соцсетях губернатора Новосибирской области Андрея Травникова разрешить им работу, сообщается в Instagram кофейни «Кардамон».

«С 28 марта прошло 94 дня, все это время мы обеспечивали выживание наших заведении и сотрудников. Сейчас наш запас прочности полностью исчерпан. Везде толпы людей: магазины, парки, пляжи, турбазы и так далее. 90% работников офисов вышли на повседневные рабочие места. А мы вынуждены выживать, хотя сфера цивилизованного общепита всегда была и остаётся одной из самых ответственных по части соблюдения чистоты и гигиены» — говорится в обращении.

Большинство новосибирских заведений общественного питания разместили подобные обращения с хештегом #откройтересторанынск. Ранее сотрудники ресторанов и кафе выкладывали фотографии, на которых они обнажены, с просьбой открыть заведения.