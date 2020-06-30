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Мишустин призвал к активному развитию удаленной занятости

Источник:
ТАСС
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Фото: © reynermedia / Attribution License

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо принимать активные меры поддержки удаленной занятости, сейчас на «удаленке» в России заняты более двух миллионов человек.

«Чтобы реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства. Я имею в виду, в частности, поддержку удаленной формы занятости», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что сейчас «число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 миллиона человек, то есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз эта форма стала удобной для многих категорий работников, в том числе тех, у кого есть ограничения по здоровью или родителей с маленькими детьми».

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По его словам, данная форма занятости является перспективной для таких сфер, как информационные технологии и ряда программ высшего и среднего образования.

Мишустин сообщил, что с 1 апреля число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на совещании о ситуации на рынке труда. При этом он отметил, что «резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать».



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