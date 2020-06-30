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Жара поставит рекорды в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сильная жара ждет жителей центральных и южных районов Красноярского края, а также южных республик края — Хакасии и Тывы, сообщает Гидрометцентр.

К 2 июля столбики термометров поднимутся до 35 градусов жары. Повышение температуры будет сопровождаться грозовыми дождями, местами сильными и порывистым ветром, в Тыве до 22 метров в секунду.

«Жаркую погоду предстоит испытать и северным районам Красноярского края, где в ближайшие два дня температура превысит среднесуточную норму на 12-16 градусов. Днем столбики термометров на юге Таймырского и Туруханского муниципальных районов будут близки с 30-ти градусной отметке, в Эвенкийском муниципальном районе до +33 градусов. Вследствие чего ожидаются новые температурные рекорды», — говорится в сообщении.

Погода будет жаркой, но местами пройдут небольшие и кратковременные дожди с грозами, при грозе порывы ветра 17-22 метров в секунду. Ослабление жары начнется во второй половине недели.

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