Марго Робби сменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Марго Робби станет «женской версией» Джека Воробья в одном из фильмов «Пираты Карибского моря», это новый проект, не связанный с перезапуском франшизы.

Сценарий для новой ленты напишет Кристина Ходсон, работавшая с Робби над фильмом «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Это будут «Пираты Карибского моря» с женским лицом, пишет The Hollywood Reporter.

Фильм с Марго Робби никак не связан с перезапуском франшизы, сценарий которого пишут создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин и один из авторов сценария первых частей «Пиратов Карибского моря» Тед Эллиот.

Робби наиболее известна по ролям в фильмах «Тоня против всех», «Отряд самоубийц», «Однажды в… Голливуде».

«Пираты Карибского моря» считаются одной из самых успешных франшиз в истории. Суммарные кассовые сборы пяти фильмов превышают 4,5 миллиарда долларов.