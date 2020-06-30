НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Пасущегося медведя сфотографировали в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
107 0

Государственный инспекторы национального парка «Чикой» во время патрулирования заметили мирно пасущегося на косогоре медведя и запечатлели забавный момент, сообщила пресс-служба нацпарка.

Косолапый хозяин тайги встретился госинспекторам в местечке Ашаглей. Мишка мирно пасся на косогоре и поедал траву, луковицы и корневища растений. Учуяв человека, медведь не стал буянить, а спокойно ушел в горы.

Через два дня на обратном пути в местности Буреча сотрудникам парка встретился еще один медведь. Это был огромных размеров зверь, он стоял возле горы. 

Туристы в Кузбассе накормили медведя колбасой

Но учуяв человека, также не проявил никакой агрессии, развернулся и ушел в горы. В 2020 году, сообщила пресс-служба, в национальном парке отмечают высокую численность бурого медведя.

Фото: © пресс-служба национального парка «Чикой»
Еще по теме
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
Спасатели в Новосибирске вызволили лисенка из бетонного плена
Найдено самое маленькое яйцо динозавра
Новосибирский зоопарк открылся после «карантина»
смотреть все
Жизнь #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал чушью собачьей разговоры о сговоре России и талибов
•
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса в мире
•
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
•
Ракета «Ангара» вышла в три раза дороже «Протона»
Подробности
•
От Теслы до НЛО: главные версии Тунгусского феномена
•
Сторонники и противники: кто голосует по поправкам в Конституцию
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пасущегося медведя сфотографировали в Забайкалье
Сибирь 30.06.2020 12:13
Арбитражный суд признал незаконным сверхтариф на тепло в Новосибирске
Сибирь 30.06.2020 12:04
Детские сады в Чите подготовили к открытию
Сибирь 30.06.2020 11:51
СК выложил видео последствий взрыва на СТО в Бурятии
Сибирь 30.06.2020 11:20
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
9393
АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе
3961
Омичку затравили за выигранную на голосовании квартиру
3076
Операторы техосмотра возмутились новым законом
2846
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал чушью собачьей разговоры о сговоре России и талибов
•
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса в мире
•
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
•
Ракета «Ангара» вышла в три раза дороже «Протона»
Подробности
•
От Теслы до НЛО: главные версии Тунгусского феномена
•
Сторонники и противники: кто голосует по поправкам в Конституцию
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин запланировал новое обращение к россиянам
43
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
41
Полицию в США ограничат в правах и ужесточат над ней контроль
22
Путин пообещал вывести Россию из пандемии с минимальными потерями
22
Кремль отреагировал на ошибку в бюллетенях для голосования
21