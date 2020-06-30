Пасущегося медведя сфотографировали в Забайкалье

Государственный инспекторы национального парка «Чикой» во время патрулирования заметили мирно пасущегося на косогоре медведя и запечатлели забавный момент, сообщила пресс-служба нацпарка.

Косолапый хозяин тайги встретился госинспекторам в местечке Ашаглей. Мишка мирно пасся на косогоре и поедал траву, луковицы и корневища растений. Учуяв человека, медведь не стал буянить, а спокойно ушел в горы.

Через два дня на обратном пути в местности Буреча сотрудникам парка встретился еще один медведь. Это был огромных размеров зверь, он стоял возле горы.

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Но учуяв человека, также не проявил никакой агрессии, развернулся и ушел в горы. В 2020 году, сообщила пресс-служба, в национальном парке отмечают высокую численность бурого медведя.