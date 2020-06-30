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Перечислены самые востребованные в России специальности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медицинские, педагогические и IT-специальности сейчас наиболее востребованы в России, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда.

«Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические», — ответил Фальков на вопрос премьера Михаила Мишустина о наиболее востребованных на рынке сотрудниках.

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Министр добавил, что сегодня самая востребованная работа в мире — это аналитик данных.

«Что касается инженерных специальностей и направлений, они, может быть, не в самом топе, но традиционно выпускники очень хорошо трудоустраиваются», — отметил Фальков.

По его данным, быстрее всех работу находят выпускники МГУ, СпбГУ, МГИМО, ВШЭ, Финансового университета, МИСиС, НГТУ, Университета ИТМО, РАНХиГС, МГТУ имени Баумана, МИФИ, МФТИ, УрФУ и Томского политеха.

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