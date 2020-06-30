СК выложил видео последствий взрыва на СТО в Бурятии

Топливный бак внедорожника взорвался во время ремонта автомобиля на СТО в городе Улан-Удэ в Бурятии. Есть пострадавшие, сообщило региональное СУ СК России.

В понедельник днем в городе Улан-Удэ мужчина приехал на СТО, чтобы отдавать в ремонт внедорожник. В ходе работ внезапно воспламенилось горючее в топливном баке автомобиля и произошел взрыв.

От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса. К месту пожара немедленно выехали сотрудники МЧС. Борьба с огнем осложнялась плотным задымлением и высокой температурой в помещении, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Следственный комитет по Бурятии по данному факту проводит доследственную проверку. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельств происшествия.