Сертификацию МС-21 отложили на год из-за коронавируса

Российскую сертификацию самолета МС-21-300 отложили на середину 2021 года, а европейскую на 2022 года. Это произошло из-за пандемии коронавируса, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Во время пандемии доступ иностранным специалистам в Россию фактически закрыт. Затруднено было передвижение по стране и российских участников кооперации. Поэтому у нас сейчас получение российского сертификата ожидается около середины 2021 года. И годом позже – европейского», — цитирует «Ведомости» Мантурова.

Но первый коммерческий самолет эксплуантат сможет получить уже в 2021 году. У предназначенного для МС-21 российского двигателя ПД-14 уже имеется сертификат. В испытаниях с двигателем ПД-14 будет задействован первый опытный самолет МС-21-300.

«После завершения его участия в основной сертификационной программе лайнера самолет будет ремоторизирован. Завершение летных испытаний МС-21 с двигателем ПД-14 запланировано на II квартал 2022 года», — добавил он.