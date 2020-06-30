Назначена дата полуфиналов Кубка России по футболу

Полуфиналы Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019/20 состоятся 19 июля, сообщил Российский футбольный союз.

Встреча «Урал» (Екатеринбург) — «Химки» (Московская область) начнется в 13.00 мск. Игра «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — в 18.30 мск.

Финальный матч сыграют 25 июля.

Кубок России по футболу — ежегодное соревнование для российских футбольных клубов, проводимое Российским футбольным союзом. Победитель перед началом следующего сезона играет с чемпионом России в Суперкубке и получает право выступить в Лиге Европы.

В сезоне 2019/20 участвовали 96 клубов. Действующий победитель — «Локомотив» (Москва).