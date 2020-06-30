Шнуров стал продюсером международного телеканала RTVI

Российский музыкант Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером телеканала RTVI, сообщается на сайте вещателя.

RTVI — международный русскоязычный телеканал, вешающий в 53 странах мира, общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 миллионов человек. Начал вещание в 1997 году как мировая версия НТВ, в 2002 получил название RTVI.

«Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик», — прокомментировал назначение владелец RTVI Микаель Исраелян.

«Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру», — заявил Шнуров.

Ранее пост главного редактора телеканала покинул журналист Алексей Пивоваров. В заявлении компании уточнялось, что эта должность будет упразднена.