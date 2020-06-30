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Безработица в России с 1 апреля выросла более чем в 3,5 раза

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Глава российского правительства России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на совещании о ситуации на рынке труда. При этом он отметил, что «резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать».

Он напомнил, что «правительство приняло целый комплекс решений, чтобы поддержать и людей, которые уже потеряли работу, и тех, кто сейчас под угрозой увольнения». В частности, увеличение пособия по безработице, расширение круга лиц, которые имеют право на получение таких пособий.

«Граждане, которые потеряли работу и обратились в службы занятости с 1 марта текущего года, получают пособия по верхней планке — 12 тысячи 130 рублей», — констатировал председатель правительства. «Мы также сделали ряд шагов, чтобы простимулировать работодателей к сохранению рабочих, в том числе принимали меры по поддержке малого и среднего бизнеса», — добавил Мишустин.

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«Наша первоочередная задача — это борьба с безработицей», — подчеркнул премьер-министр. Он призвал членов правительства подумать над тем, как облегчить для выпускников вопрос трудоустройства, особенно в условиях усилившейся конкуренции на рынке труда.

По предварительным оценкам, на рынок труда уже вышли или в самом ближайшем времени выходят более 1,5 миллиона выпускников высших и средних учебных заведений.



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