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Изнуряющая жара накроет Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Грозы, кратковременные дожди и изнуряющую жару пообещали синоптикам жителям Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Воздух прогреется до +32, а местами до +35 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкалью и Бурятии во вторник и среду местами кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Ветер переменный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +12… +18, местами до +15 градусов. Днем +25… +30, местами до +34 градусов, по северным районам +19… +24 градуса.

В четверг кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +12… +17, местами до +11 градусов. Днем +27… +32, местами до +35, по северу до +26 градусов.

В Иркутской области местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура ночью +12… +17, местами до +8 градусов. Днем +28… +33, при облачной погоде +21… +26 градусов.

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