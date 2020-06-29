Изнуряющая жара накроет Восточную Сибирь

Грозы, кратковременные дожди и изнуряющую жару пообещали синоптикам жителям Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Воздух прогреется до +32, а местами до +35 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкалью и Бурятии во вторник и среду местами кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Ветер переменный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +12… +18, местами до +15 градусов. Днем +25… +30, местами до +34 градусов, по северным районам +19… +24 градуса.

В четверг кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +12… +17, местами до +11 градусов. Днем +27… +32, местами до +35, по северу до +26 градусов.

В Иркутской области местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура ночью +12… +17, местами до +8 градусов. Днем +28… +33, при облачной погоде +21… +26 градусов.