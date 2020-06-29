Мужчина в Новосибирске покаялся в ограбление секс-шопа

Мужчина в Новосибирске ограбил секс-шоп, но через два дня вернулся с женой в интим-магазин, вернул товар и покаялся, сообщила пресс-служба Агентства Безопасности «Гвардия».

Грабеж в магазине интимных товаров произошел в ночь с субботы на воскресенье в Ленинском районе Новосибирска. В 5.36 по местному времени (01.36 мск) в магазин вошел нетрезвый молодой человек.

Его интересовали средства, повышающие сексуальное желание у мужчин и женщин. Продавец порекомендовала приобрести биологически активные добавки.

Мужчина согласился приобрести БАДы и уже потянулся в карман за деньгами, когда на его мобильном телефоне раздался звонок. Мужчина из магазина вышел, а вернувшись через несколько минут схватил с прилавка приготовленный для него товар и, не рассчитавшись, быстро пошел на выход.

#Любовь Урок стриптиза: как сделать пикантный подарок

Продавец не смогла остановить мужчину и вызвала группу быстрого реагирования. Экипаж был на месте вызова через четыре минуты. Но поиски злоумышленника успехом не увенчались.

А в понедельник рано утром тот сам явился в магазин вместе с супругой, повинился в совершенном преступлении и предложил компенсировать причиненный им ущерб. Молодому человеку удалось убедить администратора в том, что он искренне раскаялся и сожалеет о содеянном.

Тем не менее, согласно УК РФ, действия «Казановы» квалифицируются как грабеж – открытое хищение чужого имущества, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.