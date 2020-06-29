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Курс доллара подскочил выше 70 рублей

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 70,02 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз курс доллара находился выше 70 рублей 15 июня текущего года.

Курс евро вырос на 0,9% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 79,01 рубля по состоянию на 11.34 по Москве. В последний раз евро поднимался выше 79 рублей 16 июня текущего года.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску на данных о новой волне роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,5% — до доллара 40,3 за баррель. Нефть сорта WTI подешевела на 1,6% и торгуется на уровне 38,05 доллара за баррель.



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