Правительство разрешило открыть кинотеатры с 15 июля

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Чернышенко заявил, что организации культурной и туристической сферы возобновляют нормальную работу в России. Но согласно утвержденным Роспотребнадзором правилам, конкретные решения по срокам открытия будут принимать власти регионов.

«Мы видим, что все организации досуга, отдыха переживают сейчас период подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта, культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», — сказал он.

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Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в начале июня сообщил, что возобновление работы кинотеатров планируется на середину июля. Как уточнили в Минкультуры, точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями.

Чернышенко напомнил, что культурная жизнь в регионах возобновляется с открытием музеев. Посетителей уже ждут в федеральных музеях в Калининграде, Волгограде, Калуге, Москве. С середины июня, напомнил он, открыт подмосковный музей-усадьба «Архангельское».