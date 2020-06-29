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Соревнования разведчиков стартовали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый этап международных соревнований «Отличники войсковой разведки - 2020» стартовал в Новосибирске. В соревнованиях принимают участие 11 команд военнослужащих со всей России, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В течение 10 дней разведчики продемонстрируют навыки в пяти этапах конкурса: «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Тропа разведчика», «Стрельба», и «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задач».

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Все этапы соревнований будут проходить на полигоне в Кольцово. В этом году, последний этап конкурса усложнили, добавив выполнение норматива «преодоление дистанции бега в ограниченное время с последующим участием в поединке по условиям Армейского рукопашного боя».

В этом году заново подготовили трассу для механиков водителей, полностью восстановили все препятствия на вододроме для прохода на плаву боевой машины пехоты. Во всеармейском этапе конкурса участвуют более 150 военнослужащих.

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