Банки запустят новые продукты с оформлением через сайт госуслуг

Российские банки намерены расширить список продуктов, которые можно будет оформить с использованием данных, внесенных на сайт госуслуг — банковские услуги можно будет заказывать со смартфона.

Нововведение коснется сервисов по автоматическому обновлению данных паспорта, увеличению кредитного лимита, а также открытию дебетовых карт и вкладов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на крупнейшие российские кредитные организации.

Сейчас с помощью госуслуг можно подать заявку только на кредитные продукты в 10 банках и одной страховой компании. На стадии подключения к новому проекту находятся еще четыре финансовые организации и два страховщика, а в ближайшей перспективе появится сервис, который позволит увеличить лимит по кредитным картам. Для этого клиенту нужно будет оставить заявку, дав согласие на использование сведений, содержащихся на сайте госуслуг.

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Планируется также интеграция функционала с мобильным приложением и предоставление клиентам возможности заказывать банковские продукты со смартфона, авторизовавшись на сайте госуслуг. Появление новых продуктов, заявки на которые можно будет подать через портал госуслуг, позволит клиентам сократить время заполнения формы, исключит ошибки и необходимость собирать справки из ПФР и ФНС, а банку — упростить проверку документов.