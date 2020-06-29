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Новосибирский губернатор предложил открыть пляжи

Источник:
Sibnet.ru
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Пляжи в Новосибирске нужно открывать при первой же возможности, так как удержать людей дома в жару невозможно, сообщил губернатор области Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

«Давайте при первой же возможности официально пляжи открывать, потому что погода сейчас стоит такая, что людей удержать дома достаточно сложно, все хотят уже, конечно, начать пляжный сезон», — цитирует ТАСС Травникова.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмели, что пляж открывают не из-за коронавируса, а из-за того, что санитарное состояние воды не соответствует нормам.

Губернатор в пятницу подписал постановление, ограничивающее работу ресторанов, торговых центров, фитнес-центров, кинотеатров до 1 августа. С четверга разрешена работа оптовых торговых центров, также в регионе открыли магазины непродовольственных товаров, расположенные вне ТЦ.

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Топ комментариев

cre

ЦитатаОднако Tesla пошла навстречу покупателюНе пошла на встречу, а исправила свои ошибки.

great_america

Что то не вяжется мемориал советскому солдату с приватизацией и увеличением пенсионного возраста.Цинично...

Иркут 69

Смеялсо преизрядно... 😀😀Если человеков из УИКа застала непогода, то обязательно в подъезде надо расставлять...

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!

corrector

вакансий больше там, где плохо работать