Новосибирский губернатор предложил открыть пляжи

Пляжи в Новосибирске нужно открывать при первой же возможности, так как удержать людей дома в жару невозможно, сообщил губернатор области Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

«Давайте при первой же возможности официально пляжи открывать, потому что погода сейчас стоит такая, что людей удержать дома достаточно сложно, все хотят уже, конечно, начать пляжный сезон», — цитирует ТАСС Травникова.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмели, что пляж открывают не из-за коронавируса, а из-за того, что санитарное состояние воды не соответствует нормам.

Губернатор в пятницу подписал постановление, ограничивающее работу ресторанов, торговых центров, фитнес-центров, кинотеатров до 1 августа. С четверга разрешена работа оптовых торговых центров, также в регионе открыли магазины непродовольственных товаров, расположенные вне ТЦ.