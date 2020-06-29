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Режиссер Учитель рассказал, как уговорил Асмус на новую обнаженку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © asmuskristina; instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус после скандала с фильмом «Текст» все-таки решилась сняться в откровенной сцене в картине «Китобой», о том, почему это все-таки произошло, рассказал режиссер Алексей Учитель.

Фильм «Китобой» снял ученик Учителя Филипп Юрьев. По сюжету китобои сморят секс-видеочат, девушку из которого предложили сыграть Асмус, и она, прочитав сценарий, согласилась, рассказал режиссер в интервью «Комсомольской правде».

После выхода фильма «Текст» эротическую сцену с Асмус активно и часто негативно обсуждали в социальных сетях, и актриса засомневалась. По словам Учителя, она долго извинялась, что отказывается, но он «упросил» ее прийти на студию.

«Ни на что не надеясь, я включил ей 10 минут фильма, она посмотрела и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?". Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", — сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!» — описал Учитель.

Асмус в марте писала в Instagram, что снялась в «Китобое» в роли девушки из секс-чата. «Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно», — отмечала она.

«Китобой» — это история любви, действие которой разворачивается в глухой деревне морских охотников на берегу Берингова пролива. С появлением интернета подросток знакомится с девушкой — и ради нее отправляется в большое путешествие. Фильм планируют показать в этом году на одном из фестивалей.

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