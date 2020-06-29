Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона

Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в достигло 500 108, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

Наибольшее число смертей приходится на США (более 125,7 тысячи), Бразилию (более 57 тысяч) и Великобританию (более 43,6 тысяч), приводит ТАСС данные исследовательской организации.

К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 10 миллионов человек. Больше всего случаев инфицирования — 2 539 544 — выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (1 313 667), Россия (633 542) и Индия (528 859).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек, умерли 9 073.