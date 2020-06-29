Второй этап снятия ограничений подготовят для Забайкалья

Роспотребнадзор готовит предложение о переходе на второй этап снятия ограничений в Забайкальском крае, сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа.

«Нам на этой неделе нужно тщательно отслеживать все очаги инфекционного заболевания. Постепенно готовить к работе некоторые отрасли с помощью проведения занятий, семинаров для вхождения в работу», — отметила Лапа.

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Снятие ограничительных мероприятий предусматривает возобновление работы, при этом должен полностью соблюдаться регламент безопасности — масочный режим и социальная дистанция. Сейчас Роспотребнадзор и Минэкономики региона определяют отрасли, которым можно будет работать.

Губернатор Александр Осипов призвал оценивать все риски и действовать, соблюдая федеральные требования, «очень осторожно», чтобы не вызвать роста заболеваний.

«У нас уже есть опыт работы некоторых отраслей с определенными ограничениями, нужно его проанализировать и подойти к разрешению работы других отраслей», — подчеркнул руководитель Забайкальского края.