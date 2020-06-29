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Белым актерам запретили озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The Simpsons

Белые актеры больше не будут озвучивать цветных персонажей в мультсериале «Симпсоны», заявили продюсеры проекта.

«Мы двигаемся вперед, и в "Симпсонах" белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей», — приводит Variety заявление команды.

Первым такое решение еще в январе принял актер Хэнк Азария, озвучивавший нескольких персонажей, включая выходца из Индии Апу. Тогда он отметил, что больше не будет этого делать после «долгих лет изучения собственных чувств».

Сериал «Симпсоны» начался в 1989 году. В нем изначально были задействованы белые актеры, которые озвучивали семью Симпсонов и других жителей Спрингфилда. Мультсериал неоднократно обвиняли в стереотипизации расовых особенностей.

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Alexzander1973

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Polutarnikov

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