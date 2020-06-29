СК в Новосибирске проверит сообщение о похищении мужчины

Видео, на кадрах которого заметно, что неизвестные избивают мужчину и кладут его в багажник, появилось в социальных сетях. Проводится доследственная проверка, сообщило областное СУ СК России.

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В воскресенье в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором двое неизвестных в Ленинском районе города Новосибирска погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

«На улице Котовского неизвестные избили мужчину, погрузили в багажник и скрылись на автомобиле Toyota Mark II», — сообщили очевидцы, снявшие видео, в паблике «Инцидент Новосибирск».

По факту возможного похищения человека началась доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.