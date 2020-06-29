НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Источник:
«Россия-1»
390 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин сказал, что когда коронавирусом заболел Михаил Мишустин стало ясно , что глава государства «просто обязан действовать очень аккуратно».

Новые обстоятельства потребовали изменения режима работы. Было введено строгое правило — премьер-министр и президент никогда не летают в одном самолете, и даже не летают на разных самолетах в одно и то же время, рассказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «Россия-1».

Российский лидер пояснил, что на президенте и премьере лежит особая ответственность за положение в стране. По словам российского лидера, когда стало известно о болезни Михаила Мишустина, стало ясно, что президент «просто обязан действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график».

Путин заявил, что кризисная ситуация должна только мобилизовывать его и других представителей власти, а о том, чтобы опустить руки, нельзя даже думать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин высказался об искусственном происхождении коронавируса

«Я в такой позиции нахожусь уже не первый год, когда не имею права даже подумать о том, что вообще, а в критической ситуации — тем более, могут опуститься руки», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, не опускались ли у него руки на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

«Наоборот, такая ситуация должна всех — и меня, и тех людей, которые рядом со мной стоят и работают — мобилизовывать для решения тех задач, которые стоят перед страной», — заключил Путин.



Еще по теме
Путин высказался о версии искусственного происхождения коронавируса
Путин пообещал вывести Россию из пандемии с минимальными потерями
Кремль высказался по поводу ошибки в бюллетенях
Кремль отреагировал на ошибку в бюллетенях для голосования
смотреть все
Политика #Россия #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона
•
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
•
Лукашенко назвал Белоруссию последним союзником России
•
Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке
Подробности
•
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
•
Космические туристы: кто покидал Землю за деньги
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК проверит сообщение о похищении мужчины на глазах у прохожих
Сибирь 29.06.2020 10:16
Судно для сбора сточных вод в Байкале назвали именем героя
Сибирь 29.06.2020 09:54
Синоптики предсказали плохую погоду для Западной Сибири
Сибирь 28.06.2020 20:04
СК начал проверку по факту сброса отходов в тундру у Норильска
Сибирь 28.06.2020 19:38
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
9113
Продолжение The Last of Us побило российский рекорд продаж
3982
NASA показало закаты на других планетах
3373
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
3172
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона
•
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
•
Лукашенко назвал Белоруссию последним союзником России
•
Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин запланировал новое обращение к россиянам
43
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
41
Путин поднял тост за будущие победы
22
Полицию в США ограничат в правах и ужесточат над ней контроль
22
Кремль отреагировал на ошибку в бюллетенях для голосования
21