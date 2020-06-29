Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин сказал, что когда коронавирусом заболел Михаил Мишустин стало ясно , что глава государства «просто обязан действовать очень аккуратно».

Новые обстоятельства потребовали изменения режима работы. Было введено строгое правило — премьер-министр и президент никогда не летают в одном самолете, и даже не летают на разных самолетах в одно и то же время, рассказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «Россия-1».

Российский лидер пояснил, что на президенте и премьере лежит особая ответственность за положение в стране. По словам российского лидера, когда стало известно о болезни Михаила Мишустина, стало ясно, что президент «просто обязан действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график».

Путин заявил, что кризисная ситуация должна только мобилизовывать его и других представителей власти, а о том, чтобы опустить руки, нельзя даже думать.

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«Я в такой позиции нахожусь уже не первый год, когда не имею права даже подумать о том, что вообще, а в критической ситуации — тем более, могут опуститься руки», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, не опускались ли у него руки на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

«Наоборот, такая ситуация должна всех — и меня, и тех людей, которые рядом со мной стоят и работают — мобилизовывать для решения тех задач, которые стоят перед страной», — заключил Путин.