Путин высказался о версии искусственного происхождения коронавируса

Президент России Владимир Путин считает, что для успешной борьбы с коронавирусом страны мира должны объединять усилия, а не обвинять друг друга, считает президент Владимир Путин.

«Для того, чтобы эффективно бороться с эпидемией, надо объединять усилия, а не обвинять друг друга. Это покушение с абсолютно негодными средствами», — сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». «Нужно делать то, что ведет нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути нас ждет успех, а не на пути конфронтации», — считает он.

Говоря о том, что на фоне пандемии некоторые политические силы постарались использовать ситуацию, чтобы посеять конспирологические теории о происхождении COVID-19, Путин заявил, что «нужно противодействовать тому, что произошло, а не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось».

«Пускай специалисты думают, анализируют, прикидывают. Но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты, а откуда это взялось —это уже другой вопрос. Но говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований», — подчеркнул Путин.

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По его словам, «если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится».

Во всем мире коронавирусом заразились уже 10 миллионов человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тысячи.

В тройку стран с наибольшим количеством зараженных, по данным университета, входят США (более 2,5 миллиона заболевших, свыше 125 умерших), Бразилия (1,3 миллиона инфицированных, 57 тысяч смертей) и Россия (634,4 тысячи зараженных, по данным оперативного штаба, 9 тысяч жертв).