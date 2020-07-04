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Новые выпуски проекта «Dance Революция» стартуют на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Этап поединков начнется в проекте «Dance Революция» с 5 июля, ранее показ шоу был приостановлен из-за карантина, сообщает пресс-служба Первого канала.

Новые выпуски танцевального проекта стартуют с 5 июля. В них участники, прошедшие первый этап отбора, сразятся в этапе поединки — они будут конкурировать друг с другом на выбывание.

Судить танцовщиков по-прежнему будут певица, актриса, телеведущая Вера Брежнева, заслуженный деятель искусств РФ, хореограф, актриса, профессор Алла Сигалова и всемирно известный артист балета, хореограф, педагог Сергей Полунин.

Уникальность проекта «Dance Революция» в технологии съемки, охват выступления в 360 градусов дает возможность рассмотреть каждый танец со всех сторон. 128 камер, направленных на участника, фиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления.

Этап поединков «Dance Революции» — 5 июля в 22.00 на Первом канале.
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