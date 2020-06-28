СК начал проверку по факту сброса отходов в тундру у Норильска

Следователи начали проверку информации о перекачке стоков в тундру с обогатительной фабрики в Норильске, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«28 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — сказано в сообщении.

В воскресенье поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики.

Была обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами. Экологи опубликовали видео с места ЧП.

«По внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время. По результатам разведки тундровой зоны установить границы вытекания жидкости невозможно из-за заболоченности местности», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В МЧС сообщили, что утечка жидкости произошла в районе Талнахской обогатительной фабрики. По данным спасателей, существует угроза попадания сточной воды в реку Хараелах.

Вода могла выйти за пределы технического отстойника из-за испытаний трубопровода и ливня, приводит РИА Новости предварительную информацию Росприроднадзора.

В заполярном филиале «Норникеля» заявили, что компания приняла меры по остановке слива оборотной воды.