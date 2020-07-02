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«Фабрику звезд» повторят на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Первый канал

Специальный выпуск из лучших номеров с проекта «Фабрика звезд» покажут на Первом канале 3 июля, сообщила пресс-служба телеканала.

В выпуск войдут выступления участников разных сезонов: групп «Фабрика», «Корни», «Челси», «Инь-Ян», БиС, «Тутси», Ирины Тоневой и Павла Артемьева, Юлии Савичевой, Полины Гагариной, Елены Темникова, Юлии Михальчик, Никиты Малинина, Ирины Дубцовой, Стаса Пьехи, Тимати, Марии Ржевской, Натальи Подольской, Виктории Дайнеко, Юлианны Карауловой, Зары, Дмитрия Колдуна, и Марка Тишмана.

«Фабрика звезд» шла в эфире Первого канала с 2002 по 2012 (с перерывом). Наставниками проекта выступили Игорь Матвиенко, Максим Фадеев, Александр Шульгин, Игорь Крутой, Алла Пугачева, Виктор Дробыш, Константин и Валерий Меладзе, Владимир Матецкий. 

Победителями разных сезонов становились группа «Корни», Полина Гагарина, Никита Малинин, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Дмитрий Колдун, Анастасия Приходько.

«Премьера "Фабрики" в 2002 произвела эффект разорвавшейся бомбы, на проекте в разные годы работали сильнейшие музыкальные продюсеры, а выпускники "Фабрики", которых зритель увидит еще совсем юными, стали настоящими звездами», — сказал продюсер музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Выпуск «Фабрика звезд. Лучшее» покажут на Первом канале 3 июля в 21.30.
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Mitрич

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