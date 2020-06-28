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Блогер из Китая описал блюда русской кухни с незабываемым вкусом

Источник:
РИА Новости
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Фото: Богдана Лісовська / CC BY-SA 4.0

Большое количество масла, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд — таковы особенности русской кухни, по мнению китайского блогера.

«Русская еда имеет ярко выраженный вкус — кислый, сладкий, соленый и острый. Также русские очень любят лук и чеснок», — приводит РИА Новости слова китайского блогера.

Некоторые русские деликатесы по вкусу схожи с блюдами северных районов Китая. Главным деликатесом России блогер назвал икру: красную, лососевую, и черную, осетровую. «Наиболее ценной является черная икра, которую дают осетры-альбиносы. Чем крупнее и светлее зерно такой икры, тем выше она ценится», — отметил автор.

Еще одно лакомство, отмеченное блогером, – копченые колбасы. Автор выделил их мягкую консистенцию и приятный аромат. «Белые вкрапления на колбасе — это не рисовые зерна, а кусочки жира», — добавил он.

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Следующий деликатес — холодец. Он вызвал у блогера ассоциации со свиным студнем с северо-востока Китая. «Холодец получается очень вкусным, прозрачным, без толстого слоя жира сверху, а мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно», — сказал блогер.

По его мнению, насыщенным вкусом обладает гуляш. Данное блюдо хорошо сочетается с вином и отражает «прямодушие» русского народа. «Основными ингредиентами являются говяжья грудинка, картофель, помидор, морковь и лук, приправляется блюдо томатным соусом, луком и чесноком», — рассказал блогер.

Легендой русской кухни автор считает борщ. Он выделил слегка острый, кисло-сладкий вкус. По-китайски борщ называют русским супом. «Это блюдо очень популярно в Китае. В шанхайской кухне даже постепенно сформировалась особая разновидность борща», — пояснил блогер.

Помимо этого, он отметил «пришедшие из Китая» русские пельмени, позаимствованное у восточно-европейских народов сало, а также богатый выбор черного и белого хлеба.



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