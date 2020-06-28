Синоптики предсказали плохую погоду для Западной Сибири

Ливневые дожди, град, гроза и сильный ветер ожидаются в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях до конца июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях помимо того, что погода прохладная, еще будут и сильные и ливневые дожди, гроза, град, ветер 24 метра в секунду», — цитирует ТАСС Вильфанда.

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По словам Вильфанда, неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в этих регионах практически до конца месяца.

Кроме того, сильный ветер прогнозируется в Алтайском крае до 29 июня включительно. Порывы ветра в этом регионе будут достигать более 30 м/с. «Это, безусловно, опасно», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.