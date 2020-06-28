Археологи извлекут из под земли корабль викингов

Археологи приступили к раскопкам на месте обнаружения в 2018 году корабля викингов, получивший название «Корабль Геллестада». На полное извлечение судна из-под Земли потребуется около пяти месяцев.

«Впервые за последние 100 лет в Норвегии откапывают корабль викингов. На полное извлечение из-под земли "Корабля Геллестада" недалеко от города Халден у археологов уйдет примерно пять месяцев», — приводит РИА Новости сообщение агентства NTB.

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Части корабля были обнаружены случайно в 2018 году на месте сельскохозяйственных угодий. Находка археологов была названа одним из величайших открытий со времен Второй мировой войны.

По оценкам ученых, изначальный размер ладьи — около 23-24 метров. После обнаружения уникальной находки правительство страны выделило из бюджета 15,6 миллионов крон на извлечение корабля из-под земли.

Предварительные раскопки, сделанные в прошлом году, показали, что корабль под слоем почвы достаточно быстро разрушается, и извлекать его необходимо как можно быстрее.

По оценкам ученых, постройка «Корабля Геллестада» датируется приблизительно 733 годом. В последний раз корабль викингов целиком откапывали в Норвегии в начале прошлого века.