Первый человек с коронавирусом умер в Республике Алтай

Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, подтвержден в Республике Алтай. Регион оставался единственным в Сибири без летальных случаев этого заболевания.

Оперштаб уточняет, что житель Республики Алтай около месяца назад привез 88-летнего отца в Майминский район из соседнего региона. У пожилого мужчины несколько раз поднималась температура до 39 градусов. За медпомощью ни он, ни родственники не обращались.

Скорую помощь вызвали лишь 23 июня, мужчину сразу госпитализировали, у него диагностировали внебольничную правостороннюю пневмонию. Как и всем пациентам с таким диагнозом, ему провели обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест от 24 июня показал отрицательный результат – коронавирус не подтвердился.

Мужчина умер в пятницу, 26 июня. Вирусной пневмонии или изменений, характерных для COVID-19, при вскрытии не было выявлено. Только при лабораторном исследовании материалов (метод ПЦР) в субботу, 27 июня, был подтверждён коронавирус. Сейчас данные материалы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Известно, что пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, что способствовало развитию внебольничной пневмонии.

Уточняется, что за весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 616 случаев заболевания. По данным на 28 июня, 259 человек выписаны из медучреждений. Ранее Республика Алтай также оставалась последним субъектом страны без этой болезни, но это продолжалось недолго.