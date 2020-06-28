НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Меркель призвала Европу подумать о мире без господства США

Источник:
ТАСС
294 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Страны Европы должны серьезно задуматься над новой реальностью, в которой США перестанут исполнять роль мирового лидера, заявила канцлер Германии в интервью, опубликованном в ряде европейских газет.

«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», — заметила канцлер.

Ее слова стали ответом на заявления президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о своем решении сократить контингент в Германии с 35 до 25 тыс. человек, поскольку Берлин недостаточно тратит на оборону в рамках НАТО.

По информации европейских и американских СМИ, это решение было принято без каких-либо консультаций с ФРГ или другими странами альянса. Позже госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, заявил, что вывод войск из Германии станет частью процесса стратегической переоценки размещения американских военных по всему миру — в Африке, Азии и Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп сравнил общение с Россией и «сумасшедшими» демократами

«Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также интересы США. Мы в Германии знаем, что мы должны тратить больше на оборону, мы достигли значительного увеличения [расходов] за последние годы и мы продолжим этот путь для наращивания нашего военного потенциала», — сказала Меркель.

Она при этом выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США. «Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя расходов, чем во время холодной войны», — заявила она.



Еще по теме
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Белый дом заявил об отсутствии данных о сговоре России и талибов
Полицию в США ограничат в правах и ужесточат над ней контроль
Саакашвили признал превосходство России над Украиной
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал вывести Россию из пандемии с минимальными потерями
•
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
•
Эксперт рассказал о способах сэкономить на услугах ЖКХ
•
Россия впервые испытала «рой» истребителей
Подробности
•
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
•
Космические туристы: кто покидал Землю за деньги
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
Как это работает
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первый человек с коронавирусом умер в Республике Алтай
Сибирь 28.06.2020 16:10
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
Сибирь 28.06.2020 00:08
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
Сибирь 27.06.2020 20:28
Смертельное ДТП в Иркутской области попало на видео
Сибирь 27.06.2020 19:56
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
8845
Ведущий Джон Уоррен покинул передачу «Поедем, поедим!»
4684
Путин поднимет налог на доходы богачей
3428
NASA показало закаты на других планетах
3173
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал вывести Россию из пандемии с минимальными потерями
•
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
•
Эксперт рассказал о способах сэкономить на услугах ЖКХ
•
Россия впервые испытала «рой» истребителей
Как это работает
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Вот руками подобных "тетушек" и получаются такие цифры, что вызывают тотальное недоверие населения.

Alexzander1973

Он даже дожить не должен был до "Чёрного дельфина"

Kомпот из картошки

Полтора года девочке?Да он сгнить в тюрячке должен!!!В "Чёрном дельфине", в одиночке!

Kомпот из картошки

То бишь у нас в стране 27 млн. детей до 16 лет?Весьма неплохо. Практически 1/5 часть всего населения...

Nik3316

в лихие Путинские годы нарожали...