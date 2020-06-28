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Россия впервые испытала «рой» истребителей

Источник:
ТАСС
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Фото: Alex Beltyukov - RuSpotters Team / CC BY-SA 3.0

Россия в реальных боевых условиях провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57.

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в "стае" была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Другой источник агентства подтвердил характер прошедших испытаний и пояснил, что в боевом порядке, который летчики называют стаей или роем, ведется информационный обмен между истребителями в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.

Источники пояснили, что применение "стаи", действующей в едином информационном пространстве, существенно повышает эффективность выполнения боевых задач. Собеседники не назвали дату и место проведения эксперимента.

Как отметил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, такие испытания важны с точки зрения построения единой информационной системы вооруженных сил.

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«Работы по взаимодействию в общем боевом порядке (в "стае") имеют важное значение. В перспективе информация от всех сенсоров самолета, а также от систем ПВО, от спутников, с наземной техники должна поступать в единую систему, которая создаст единое информационное поле для земли, воздуха и космоса. И в ней при поддержке искусственного интеллекта уже будет происходить распределение боевой работы, в том числе для авиации», — пояснил эксперт.

Он добавил, что подобные работы ведут Соединенные Штаты Америки, в частности для своих истребителей F35. В то же время, уточнил Мураховский, пока ни России, ни США не удалось построить подобную единую информационную систему управления всеми видами войск из-за трудностей в создании единого формата данных для разных видов и родов вооруженных сил.


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Alexzander1973

Он даже дожить не должен был до "Чёрного дельфина"

Kомпот из картошки

Полтора года девочке?Да он сгнить в тюрячке должен!!!В "Чёрном дельфине", в одиночке!

Kомпот из картошки

То бишь у нас в стране 27 млн. детей до 16 лет?Весьма неплохо. Практически 1/5 часть всего населения...

Nik3316

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