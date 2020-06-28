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Видео нападения на Собчак в женском монастыре появилось в Сети

Источник:
РИА Новости
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Фото: © кадр из видео

Очевидцы опубликовали видео потасовки на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области с участием Ксении Собчак и ее съемочной группы.

На кадрах видно, что Собчак спорит с монахинями. Она просит дать ей возможность поговорить со схиигуменом Сергием. РПЦ запретила его служении после того, как он заявил о «псевдопандемии» коронавируса и призвал прихожан вернуться в храмы. Он говорил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны». Сейчас он находится под церковным судом.

Верующие несколько раз пытались отобрать камеру у документалиста Сергея Ерженкова, поскольку, по их словам, съемка в монастыре запрещена. Потом началась драка между одним из членов команды Собчак и обитателями монастыря. Собчак бросилась на помощь, но ее взяла за руку одна из монахинь. Собчак споткнулась и упала. В это время Ерженкова повалили на землю и забрали камеру.

Ранее Собчак написала в Telegram, что на нее напали во время подготовки материала для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей. Позднее она отметила, что оформила заявление в полицию и намерена подать судебные иски после инцидента.

В Екатеринбургской епархии подчеркнули, что с первого дня просили представителей СМИ не нагнетать ситуацию вокруг Среднеуральского монастыря, где сложилась «духовно нездоровая обстановка».

В Союзе журналистов России назвали нападение на Собчак неприемлемым. При этом в СЖР заметили, что для работы в таких закрытых организациях часто необходимо специальное разрешение, которого у съемочной группы, вероятно, не было.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вот руками подобных "тетушек" и получаются такие цифры, что вызывают тотальное недоверие населения.

Alexzander1973

Он даже дожить не должен был до "Чёрного дельфина"

Kомпот из картошки

Полтора года девочке?Да он сгнить в тюрячке должен!!!В "Чёрном дельфине", в одиночке!

Kомпот из картошки

То бишь у нас в стране 27 млн. детей до 16 лет?Весьма неплохо. Практически 1/5 часть всего населения...

Nik3316

в лихие Путинские годы нарожали...