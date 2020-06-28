«Зловещие щупальца» обнаружили у зараженных коронавирусом клеток

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии выяснили, что у инфицированных коронавирусом нового типа клеток возникают продолговатые отростки, позволяющие ему быстрее распространяться по организму.

Существуют длинные нити, которые проделывают отверстия в других клетках, и через образовавшийся туннель вирус переходит от клетки к клетке. Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет распространение инфекции», — приводит ТАСС слова профессора Невана Крогана, назвавшего обнаруженные отростки «зловещими щупальцами».

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В исследовании отмечается также, что в борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием могут использоваться медикаменты, разработанные для лечения рака, который, по словам Крогана, тоже пытается найти «ахиллесову пяту» клетки.

«Вполне логично, что у противораковых и противовирусных препаратов есть общие черты», — заключил профессор.