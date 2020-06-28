Село в Бурятии закрыли из-за вспышки COVID-19 после шаманского обряда

Власти закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса село Шулуты в Тункинском районе Бурятии, где две недели назад, несмотря на запрет массовых мероприятий, прошел шаманский обряд с участием не менее 30 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора

«9-10 июня в селе Шулуты прошло массовое мероприятие - шаманский обряд, в нем принял участие 31 человек, также установлены еще 20 человек, контактных с участниками обряда. С 24 июня среди жителей населенных пунктов Торы и Шулуты зарегистрировано 23 случая инфицирования COVID-2019. Решением оперативного штаба Тункинского района на Шулуты наложен карантин», — сказали ТАСС в Роспотребнадзоре.

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Четверо из числа инфицированных доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Специалисты определяют круг контактных лиц, проводят дезинфекционные мероприятия в очагах. «В отношении организаторов массового мероприятия будут приняты меры административного воздействия», — уточнили в ведомстве.

В Бурятии зарегистрировано 2 857 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 1 581 — в городе Улан-Удэ. Завершили лечение и выписались из больниц 2 тысячи человек, умерли 20. Проходят лечение в стационарах республики 514 больных, на амбулаторном лечении находится 323 пациента.