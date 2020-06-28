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Кремль высказался по поводу ошибки в бюллетенях

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.

О найденной ошибке рассказала ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН Ольга Северская. Там используется формулировка «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». По словам Северской, такая конструкция нарушает языковую норму — в ней использован неверный падеж. Она отметила, что нужно было бы написать: «Что вы думаете об изменениях, вносимых в Конституцию?»

«Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования. С точки зрения филологической чистоты, конечно, есть смыл более подробно ознакомиться с мнением этого Института», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Не все филологи считают конструкцию вопроса в бюллетене ошибочной. Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая полагает, что нужно фокусироваться не на стилистике, а на смысле.

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«В предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?" То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегчает понимание, ускоряет обмен информацией», — отметила Русецкая.

Такое упрощение вопроса некритично с точки зрения лингвистики, уточнила она. По ее оценке, как в полной, так и в сокращенной формулировке вопрос имеет одинаковый смысл, «никаких разночтений формулировка не вызывает». Русецкая отметила, что остальное — «дело социологов и общественного вкуса».

«Поэтому предлагаю не фиксироваться сегодня на стилистических баталиях, а заботиться прежде всего о смысле. Если он прозрачен, то и беспокоиться не о чем. Вернемся к стилистике, когда решим, каким должно быть наше будущее», — заключила ректор института.



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