Приложение YouTube получило необычную функцию

Приложение YouTube получило возможность записывать 15-секундные видеоролики из нескольких сегментов. Эксперты предполагают, что это позволит сервису конкурировать с TikTok.

Нажатие на кнопку запускает создание видео, повторное нажатие останавливает запись. Эти действия можно повторять до тех пор, пока не будет сформирована видеозапись продолжительностью 15 секунд.

После этого YouTube самостоятельно объединит клипы в одно видео. Аналогичный процесс производит приложение TikTok, которое получило популярность за счет размещения коротких юмористических роликов.

Примечательно, что внедрение данной функции означает, что вскоре запись роликов длиннее 15 секунд через мобильное приложение YouTube станет невозможной. Для этого пользователям придется использовать стороннюю программу.