НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Роскосмос раскритиковал корабль Илона Маска

Источник:
Sibnet.ru
367 4
Фото: © SpaceX

Статья о пилотируемом запуске космического корабля компании SpaceX Илона Маска на МКС опубликована на сайте «Роскосмоса», авторы материала перечисляют недостатки Crew Dragon.

Так, указывается, что жидкостные двигатели огромной тяги размещены прямо за стенкой кабины Crew Dragon. Некоторые специалисты отмечают, что члены экипажа могут находиться под угрозой из-за того, что рядом с ними находятся токсичные компоненты топлива.

Также «Роскосмос» указал на то, что кабина рассчитана на семь человек, хотя экипаж урезан до четырех. В связи с этим корабль выглядит непропорциональным по своим размерам. Также есть проблемы с оказанием санитарных услуг.

При этом признается, что для США разработка и запуск Crew Dragon — большое достижение, поскольку теперь американские астронавты смогут летать на МКС самостоятельно. Тем самым американцы избавились от российской зависимости по доставке астронавтов на орбиту.

Еще по теме
Роскосмос впервые за много лет отправит на МКС женщину
Космические туристы: кто покидал Землю за деньги
Слияние черных дыр породило уникальное явление
Космический турист впервые выйдет в открытый космос
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство нашло деньги для выплат на детей
•
Санаториям упростили прием отдыхающих
•
Перехват самолетов США над Черным морем попал на видео
•
Роскосмос раскритиковал корабль Илона Маска
Подробности
•
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
•
Космические туристы: кто покидал Землю за деньги
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
Как это работает
•
Ужиться с плутовкой: как завести домашнюю лису
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ужиться с плутовкой: как завести домашнюю лису
Сибирь 28.06.2020 00:08
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
Сибирь 27.06.2020 20:28
Смертельное ДТП в Иркутской области попало на видео
Сибирь 27.06.2020 19:56
Глава Алтайского края изолировался и проголосовал
Сибирь 27.06.2020 18:33
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
8645
Ведущий Джон Уоррен покинул передачу «Поедем, поедим!»
4555
Путин поднимет налог на доходы богачей
3284
NASA показало закаты на других планетах
3000
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство нашло деньги для выплат на детей
•
Санаториям упростили прием отдыхающих
•
Перехват самолетов США над Черным морем попал на видео
•
Роскосмос раскритиковал корабль Илона Маска
Подробности
•
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
•
Космические туристы: кто покидал Землю за деньги
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин запланировал новое обращение к россиянам
42
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
33
Путин поднимет налог на доходы богачей
31
Путин поднял тост за будущие победы
22
Полицию в США ограничат в правах и ужесточат над ней контроль
21