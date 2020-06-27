Роскосмос раскритиковал корабль Илона Маска

Статья о пилотируемом запуске космического корабля компании SpaceX Илона Маска на МКС опубликована на сайте «Роскосмоса», авторы материала перечисляют недостатки Crew Dragon.

Так, указывается, что жидкостные двигатели огромной тяги размещены прямо за стенкой кабины Crew Dragon. Некоторые специалисты отмечают, что члены экипажа могут находиться под угрозой из-за того, что рядом с ними находятся токсичные компоненты топлива.

Также «Роскосмос» указал на то, что кабина рассчитана на семь человек, хотя экипаж урезан до четырех. В связи с этим корабль выглядит непропорциональным по своим размерам. Также есть проблемы с оказанием санитарных услуг.

При этом признается, что для США разработка и запуск Crew Dragon — большое достижение, поскольку теперь американские астронавты смогут летать на МКС самостоятельно. Тем самым американцы избавились от российской зависимости по доставке астронавтов на орбиту.