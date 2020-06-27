Съемочную группу Собчак атаковали на Урале

Злоумышленники напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая работала в Среднеуральском женском монастыре, об этом сама телеведущая сообщила в своем канале в Telegram.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты, камеру разбили. Все съемки избиения забрали, камеру отобрали здоровенные бугаи. Меня толкнули так, что я упала», — написала Собчак.

Съемочная бригада снимала материал, посвященный истории духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который ранее отрицал пандемию коронавируса и призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции.

Отец Сергий в конце апреля был отстранен от проповедей, затем был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. Местные СМИ назвали происходящее «захватом» монастыря со стороны священника.

Однако РПЦ назвала действия отца Сергия «непослушанием священноначалию». Ожидается, что заседание епархиального суда по делу схиигумена состоится 3 июля, на нем ожидается окончательное решение судьбы священнослужителя.