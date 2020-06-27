Windows 10 удивила «танцующими» иконками

Обновление Windows 10 под номером 2004 добавило в операционную систему неприятный баг — в системном лотке планшетов и ноутбуков с сенсорными экранами появились «танцующие иконки».

Значки в области уведомлений после установки патча хаотично меняются местами или исчезают и появляются. Некоторые пользователи отмечают, что похожий баг наблюдался на старых системах с операционной системой Windows Vista.

Причина возникновения ошибки неизвестна, однако пользователи предполагают, что виновником является драйвер сенсорного экрана, который выдает некорректные данные системе. Microsoft пока не комментирует проблему.

Для решения рекомендуется отключить сенсорный экран, отключить режим планшета, обновить драйверы до последней версии или откатить последние обновления системы. До сборки 2004 подобная проблема не наблюдается.