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Windows 10 удивила «танцующими» иконками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обновление Windows 10 под номером 2004 добавило в операционную систему неприятный баг — в системном лотке планшетов и ноутбуков с сенсорными экранами появились «танцующие иконки».

Значки в области уведомлений после установки патча хаотично меняются местами или исчезают и появляются. Некоторые пользователи отмечают, что похожий баг наблюдался на старых системах с операционной системой Windows Vista.

Причина возникновения ошибки неизвестна, однако пользователи предполагают, что виновником является драйвер сенсорного экрана, который выдает некорректные данные системе. Microsoft пока не комментирует проблему.

Для решения рекомендуется отключить сенсорный экран, отключить режим планшета, обновить драйверы до последней версии или откатить последние обновления системы. До сборки 2004 подобная проблема не наблюдается.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Россию будем с колен подымать:Я тут сильно упростил процесс, голосуй отправив СМС.Отдай свой голос тупо...

Voland2

Чисто случайно... А остальным членам ИК по смартфону?

se 34

Бедолаги, им бы к голове капустный лист приматывать чтоб отлегло

fiopan

Конечно надо шевелиться, а то 10% поддержки народом явно маловато.

Plaguer

Чтобы он ещё пару кусков России своей "малой Родине" подарил?..