Джордж Мартин озвучил сроки выхода книги «Ветра зимы»

Американский писатель Джордж Мартин намерен завершить шестую часть эпической саги «Песнь льда и огня» под названием «Ветра зимы» в 2021 году, об этом он сообщил в своем блоге.

Мартин рассказал, что в условиях пандемии нового коронавируса живет в небольшом доме в горах. Изоляция помогает ему писать, он каждый день тратит много часов на «Ветра зимы» и уверенно продвигается в работе.

«Вчера я завершил новую главу, еще одну — три дня назад, а еще одну — на прошлой неделе. Но нет, это не означает, что книга будет завершена завтра и опубликована на следующей неделе», — уточнил он.

Мартин добавил, что в июле планировал посетить мероприятие в Новой Зеландии, на котором должны были собраться поклонники фантастики. Однако такая поездка могла помешать завершить «Ветра зимы».

Завершить работу над шестой книгой саги Мартин намерен в 2021 году, однако официально никаких сроков завершения книги установлено не было. Пятая книга саги вышла в свет в 2011 году, выход шестой книги многократно задерживался.