Глава Алтайского края изолировался и проголосовал

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в субботу принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Томенко принял участие в голосовании вместе с супругой, несмотря на то, что находится на самоизоляции. Члены участковой избирательной комиссии по обращению губернатора приехали к нему домой. Голосование состоялось с соблюдением всех необходимых санитарных норм.
Ранее в обращении к жителям края Глава Алтайского края заявил,
что голосование — событие, «которое на многие годы определит будущее страны.
Каким оно будет, зависит от нашей сознательности, гражданской ответственности и
неравнодушия».
Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могут также проголосовать в период с 25 по 30 июня.